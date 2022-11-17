北約險捲入俄烏戰事 導彈襲波蘭2死 疑來自烏

波蘭周二遭導彈襲擊造成兩死，初時傳出導彈來自俄羅斯，引起全球緊張，恐俄烏戰事蔓延至鄰國，而波蘭屬北約成員，北約有義務助成員國防禦。其後在印尼出席二十國集團(G20)峰會的美國總統拜登稱，導彈「似乎不像」來自俄方，令事件降溫。北約各國代表昨緊急開會，秘書長斯托爾滕貝格指，導彈似乎屬烏防空導彈，攔截俄來犯導彈，但俄須負最終責任，是其先挑起戰爭和發射導彈攻擊。北約一直避免捲入俄烏戰爭，以免戰事擴大，若導彈來自俄國恐導致北約介入。



導彈落在距離烏邊境6公里波蘭村莊Przewodow的農地，居民稱兩名男子遇害，他們當時身處一個穀倉的磅重區；照片可見現場一輛貨車翻側，地面有一個大洞。居民擔心稱，事件反映戰火隨時會殃及他們。事發當天俄軍向烏全國發射逾100枚導彈，摧毀供電設施，不少地方停電。烏克蘭稱希望能到波蘭事發現場，共同參與調查，又指有證據顯示有「俄羅斯蹤跡」。波蘭總統杜達表示，根據波蘭和盟友所得數據，落入該國的導彈屬蘇聯時代的蘇S300防空導彈，很大可能由烏防空系統發射。基於導彈不是來自俄羅斯，波蘭不會尋求北約啟動共同防禦。