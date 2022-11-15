兒童偏食｜13歲女出於一個原因 10年幾乎只吃牛角包！最終竟靠呢種專家化解

小朋友偏食怎麼辦？如何解決？英國這位小朋友堪稱「揀飲擇食」的極致例子，13歲的她過去10年來幾乎只吃一樣食物——牛角包，其他小朋友貪新鮮，她就反而抗拒大部分未吃過的新食物。

住在肯特郡Canterbury的13歲女童法蘭高(Ciarra Franco)，至今「大半世人」都幾乎只吃牛角包，她並非因為牛角包太好吃而上癮，而是因為在小時候一次進食時骾親，就抗拒絕大部分未吃過的食物，只肯以吃慣吃熟的牛角包做午餐，以及沒有醬汁的意粉做晚餐。