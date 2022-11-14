超重｜肥胖兒童 日後易患糖尿病

肥胖兒童 日後易患糖尿病

今日是「世界糖尿病日」。糖尿病影響本港約10%人口，即有多達70萬名患者，而且有年輕化的趨勢。大家不妨趁今日認識更多關於糖尿病的資訊，防患於未然。 主要分兩類型 糖尿病主要分為一型及二型，內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力指，一型患者主要因為免疫系統問題，攻擊胰狀細胞，令患者未能產生足夠的胰島素致病。二型則多為出現胰島素抗阻，當患者有相關基因，加上少運動、肥胖等環境因素，令細胞對胰島素敏感度不足。部分患者亦可能是腸泌素分泌不正常致病。

肥胖為風險因素 近年糖尿病年輕化的趨勢，或與兒童肥胖有關係。全科醫生林冬認為，近年世界各地社會都傾向遲婚，而且出生率較低，一般只生一至兩胎，父母亦因此特別寵愛孩子，傾向用飲食作獎勵，若小朋友同時缺乏運動，就容易肥胖。如果肥胖兒童成長時沒有好好改善生活習慣，到成年時同樣會傾向肥胖，增加胰島素抗阻的風險，繼而較易患上糖尿病。