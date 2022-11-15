蒸汽治療肺氣腫 不再谷氣

肺氣腫是慢性阻塞性肺病的一種，本港個案主要由長期吸煙引起，部分地方亦有可能因長期吸入燒柴等的煙霧而導致。香港近年引入蒸汽治療肺氣腫，讓患者的呼吸回復暢順，不再「谷氣」。 養和醫院呼吸系統科中心主任、呼吸系統科專科醫生林冰表示，「肺氣泡的結構像一串串提子，旁邊有血管經過交換氣體，氧氣進入血管、廢氣排出。而肺氣腫即是肺氣泡被破壞，氣泡表面面積減少，令換氣功能變差。」

肺部逐漸發大 另一方面，患者的肺部也會漸漸變大，林冰解釋，「長期吸入有害物質同時影響氣管發炎，會結痂並收窄。收窄後影響呼氣多於吸氣，因為吸氣時橫隔膜下移，胸腔變成負壓，空氣自然走入肺部，也令氣管稍微擴張；而呼氣時氣管本來也會收窄少許，患病後雙重收窄令呼氣較困難。當吸入多於呼出，肺部便會隨時間變大。」 容易氣促 換氣功能變差令患者感覺「唔夠氣」，肺部變大壓住橫隔膜，令其活動幅度變小，以致呼吸很淺、每口氣很小，當身體需要較多氧氣時，患者就會氣促。林冰續指，「患者一般坐下時不太感到徵狀，除非情況已很差；而感覺較靈敏者，會感到吸氣入得少入得淺，不時深呼吸才舒服些。情況就像運動時呼吸加快，呼和吸的時間都縮短，空氣呼得少，自然會『谷住』。大部分患者到60歲左右才覺得有問題，因為四十多歲時變差以為是年紀問題，會選擇減少運動量；當一些簡單的事如彎腰綁鞋帶都覺得辛苦，才會去看醫生。慢阻肺病分四期，一般到第三期，患者才會求診。」