糖尿病｜糖尿病死亡人數增 正確控醣飲食 唔捱餓都可逆轉！

早餐吃漢堡配奶茶、中午吃雞腿便當、下午再來杯手搖飲……每天在不知不覺中「醣從口入」，當心提高罹患糖尿病的機率！根據台灣衛福部統計，糖尿病位居當地十大死因的第五名，且死亡人數比去年增加11%，大家千萬不可忽視這甜蜜的危機。

知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師說明，以佔了九成的第二型糖尿病來說，除了和遺傳有關之外，後天生活習慣不良、肥胖等，也都會導致出現胰島素阻抗，進而變成糖尿病。所謂的胰島素阻抗，是指當我們攝取過量的醣類，導致血糖快速上升，胰島素也大量分泌。但這時體內血糖已經過量，無法被細胞吸收，這時會刺激身體不斷分泌胰島素，導致敏感度下降。