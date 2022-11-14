糖尿病｜糖尿病死亡人數增 正確控醣飲食 唔捱餓都可逆轉！

早餐吃漢堡配奶茶、中午吃雞腿便當、下午再來杯手搖飲……每天在不知不覺中「醣從口入」，當心提高罹患糖尿病的機率！根據台灣衛福部統計，糖尿病位居當地十大死因的第五名，且死亡人數比去年增加11%，大家千萬不可忽視這甜蜜的危機。
知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師說明，以佔了九成的第二型糖尿病來說，除了和遺傳有關之外，後天生活習慣不良、肥胖等，也都會導致出現胰島素阻抗，進而變成糖尿病。所謂的胰島素阻抗，是指當我們攝取過量的醣類，導致血糖快速上升，胰島素也大量分泌。但這時體內血糖已經過量，無法被細胞吸收，這時會刺激身體不斷分泌胰島素，導致敏感度下降。
學會餐盤比例毋須控制熱量 也能避免糖尿病
在糖尿病發生之前，如果能及時發現有胰島素阻抗的情況，改變飲食及生活型態，其實是有機會可以逆轉糖尿病的。但在飲食方面的管理，對於現代人來說往往是最困難執行的，尤其對於三餐外食族，更是難以去計算每天食物的熱量與營養佔比。鄭惠娟營養師分享：「想預防胰島素阻抗問題，可以使用餐盤比例來控制飲食，簡單又直觀。以一個圓形餐盤來說的話，其中50%是綠色蔬菜，大於25%的肉魚豆蛋類、小於25%的五穀高纖澱粉。」此外，也別忘了搭配運動，才能提升身體代謝，維持體重也是遠離糖尿病的關鍵。
糖友飲食三重點
而針對糖友們，鄭惠娟營養師也建議可以遵循以下三大飲食原則，幫助穩定血糖。
如果擔心自己是糖尿病的高風險群，像是有肥胖、三高、餐餐外食、喜歡吃甜食以及家人有糖尿病的問題，又不知道該怎麼做好飲食控制，可以選擇逆糖減脂的療程。逆糖減脂的核心概念，比起治療更著重在「預防」，在糖尿病尚未發生的前期，即早改善胰島素阻抗的問題。由專業團隊協助檢測血糖和胰島素變化，搭配營養師客製飲食計劃，不只能吃飽也營養均衡，從根本改善血糖問題，迎向健康新人生。
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