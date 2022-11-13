治療壓迫性骨折 骨水泥注射效果佳

許多年長者因為長期無症狀的骨質疏鬆，因此就診時呈現多節的壓迫性骨折，醫師可以藉由核磁共振或者電腦斷層判斷骨折的新舊，精確判斷疼痛的來源給予適當治療。

陳伯伯76歲，長期因為上背疼痛就診，發現胸椎第七、九節壓迫性骨折，醫師建議先保守治療及穿著背架，並服用鈣片及補充維生素D促進骨愈合，經後續門診追蹤觀察，但治療未如預期，且彎腰駝背加劇，核磁共振顯示骨折未愈合，醫師進而建議將椎體成形術列入治療選項，陳伯伯對此猶豫不定。

在另一次意外跌倒，導致第一腰椎壓迫性骨折，使他連站立都有困難，因此同意在局部麻醉下施行椎體成形術，同時將之前未愈合的胸椎一併處理，手術過後立即可以起身行走，先前的上背疼痛一併改善。