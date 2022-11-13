治療壓迫性骨折 骨水泥注射效果佳

陳伯伯76歲，長期因為上背疼痛就診，發現胸椎第七、九節壓迫性骨折，醫師建議先保守治療及穿著背架，並服用鈣片及補充維生素D促進骨愈合，經後續門診追蹤觀察，但治療未如預期，且彎腰駝背加劇，核磁共振顯示骨折未愈合，醫師進而建議將椎體成形術列入治療選項，陳伯伯對此猶豫不定。
在另一次意外跌倒，導致第一腰椎壓迫性骨折，使他連站立都有困難，因此同意在局部麻醉下施行椎體成形術，同時將之前未愈合的胸椎一併處理，手術過後立即可以起身行走，先前的上背疼痛一併改善。
腰椎壓迫性骨折 保守治療效果差
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區骨科主治醫師羅逸帆說，因社會高齡化、疫情導致外出減少，運動量及曬太陽的頻率下降，許多人在家因跌倒或彎腰搬重物，產生壓迫性骨折。胸椎除了第11、12節外，因為有肋骨支撐，保守治療成效較佳；但胸腰椎交界(第11、12胸椎)及腰椎無肋骨支撐，通常保守治療效果較差。
利用骨水泥注射 密合後成效好
許多年長者因為長期無症狀的骨質疏鬆，因此就診時呈現多節的壓迫性骨折，醫師可以藉由核磁共振或者電腦斷層判斷骨折的新舊，精確判斷疼痛的來源給予適當治療。
當止痛藥及背架使用無效者，骨水泥注射來替代受傷疏鬆的骨頭是一個不錯選擇，俗稱「灌漿」或者「椎體成形術」。手術可採局部麻醉，定位後由背部後方打入穿刺套管並注入骨水泥，傷口小如原子筆尖，做完立即可返家。手術過後三個月內建議補充足量鈣質及維生素D，避免彎腰或者負重，直到骨頭與骨水泥密合為止。
打骨水泥非人人適合 需經審慎評估
羅逸帆醫師提醒，並非所有脊椎骨折都適合打骨水泥，壓迫性骨折有時潛在爆裂性骨折的風險，應先由專業骨科醫師評估檢查分析。平時做好自我保養，預防退化及骨質疏鬆，適當運動及均衡飲食及保持良好心情，是減少背部疼痛、進出醫院及長期抗疫最好良藥。
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