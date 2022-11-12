柏金遜｜治療柏金遜症露曙光 台灣研究新療法獲多國專利

台灣在柏金遜症的新藥開發居於不可或缺的地位，目前有多家醫學中心積極執行新藥臨床試驗，這項獲得多國專利的醫藥技術源自中山醫學大學心理學系何應瑞教授。

近日媒體再傳俄國總統普京罹患柏金遜症，這項消息已經不是新聞。台灣在柏金遜症的新藥開發居於不可或缺的地位，目前有多家醫學中心積極執行新藥臨床試驗，這項獲得多國專利的醫藥技術源自中山醫學大學心理學系何應瑞教授。

神經傳導物質 多巴胺前驅物

柏金遜症(Parkinson’s disease，簡稱PD)這項疾病的命名源自西元1817年英國的柏金遜醫生最早出書記載這項疾病的症狀，包括肢體顫抖、四肢無力、肌肉僵硬、步態遲緩、重心不穩等。病程在5至10年內可能導致患者完全失能。俄羅斯的神經科學家康斯坦丁特列季亞可夫在1919年在他的博士論文裡記載柏金遜症的病理原因，是由於腦部黑質體裡面的多巴胺神經死亡所致。

此研究成果給醫藥研究提供了一個方向，1960年代發明了左多巴(L-dopa)，這個藥物是神經傳遞物質多巴胺的前驅物，可以在腦內轉變成多巴胺，暫時緩解運動困難的症狀，但是這個藥物沒有辦法阻斷多巴胺神經繼續退化，也無法防止病患出現失智症(柏金遜症失智症，簡稱PDD)。