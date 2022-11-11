林志穎復工破毀容謠言 醫生提醒面部復康重點

林志穎7月自駕Tesla發生嚴重車禍，車體當場起火燃燒，更一度傳出毀容，歷經3個月休養後終於復工，破除謠言。嘉義長庚紀念醫院復健部主任醫師許宏志提醒民眾，車禍若傷及顏面，影響語言能力與咀嚼功能，利用正確進食方式與顏面訓練，可加速重返健康。
許宏志表示，車禍與運動事故傷及顏面、甚至影響語言與咀嚼的案例相當多。身兼左營國家運動訓練中心特約醫師的他舉例，曾有個案是球隊教練，被選手打的界外球「不偏不倚打中嘴巴」，當下痛到無法說話，更造成下頷骨骨折，因此進行骨釘固定手術，將嘴巴固定3個月後才修復。
切小塊進食 柔軟易入口
嘴巴打鋼釘要怎麼吃東西呢？許宏志解說，如果傷及顴骨或下頷骨，影響臉部肌肉跟咀嚼功能，此時需靠吸管餵食。吞嚥困難時的訓練方法，可以利用調整頸部跟臉部的姿勢，例如右邊比較無力，頭就側向左邊，用比較有力的那側進食。
打上鋼釘後不易進食，許宏志建議，硬的食物不方便咬，可以選擇較小的食物。例如將食物切成1.5x1.5厘米大小，或是剝成2至4毫米的顆粒，約西餐叉子的間隙，這樣大小的食物，吃進嘴巴比較不會造成殘渣。還有適時清喉嚨，避免痰液與食物殘渣卡在聲帶附近，也有助於避免嗆咳與進食。
另一種方式是攝取柔軟的食物，若喝水會嗆到，手邊又沒有增稠劑，可將食物加入少許麵茶，調整黏度後以便吞食。有一個訣竅就是用「湯匙壓力測試」，因吞嚥、咀嚼都需要舌頭的壓力，但固定鋼釘打久了舌頭上頂的力量不足，此時利用大拇指壓湯匙(當指甲變白時的力量和舌頭上頂的力量差不多)來壓食物測試是否會碎掉，會碎掉就代表夠軟、可以食用。
掉10KG肌肉 握捏球訓練
林志穎車禍後肌肉流失近10公斤，體重一度跌至53.7公斤。患者暴瘦除了正確進食攝取營養，增加肌肉量、鍛煉肌肉也是加速復健的關鍵。許宏志說，多攝取鈣質、磷、蛋白質，可以修護身體的組織、加強機能。
許宏志強調：「吞嚥、咀嚼本身就是最好的復健」，不要怕骨折而不敢使用肌肉，可以進行簡易的口臉部運動，將舌頭往上頂、往兩側延伸，以增加舌頭的平衡與靈活度。
至於手部復健，許宏志說明，以林志穎的案例來看，肩膀肱骨粉碎性骨折不便運動，可進行遠端手掌收縮的活動，來讓近端的手臂肌肉運動。「網球捏握動作」，用力捏6秒鐘後放鬆、再捏6秒鐘後放鬆，如此循環，手臂、肱骨、二頭肌、三頭肌等部位都可以訓練到，而且在家裡、隨地隨地都可以做。
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