敏感｜過敏由多重因子引起 檢測後一勞永逸？

王萱鎮醫師說，一般醫療院所提供的過敏原檢測，為檢驗血液中「急性過敏免疫球蛋白E(IgE)」對個別抗原(如：塵蟎、貓毛、雞蛋等)的濃度，藉以得知哪些物質會誘發身體對其產生過度反應。

醫師時常在健兒門診會被家屬詢問：有需要幫小孩檢驗是否為過敏體質？小孩到甚麼年紀可以去檢驗過敏原呢？

若有過敏體質 多半基因遺傳

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王萱鎮解釋，所謂的「體質」，以現在醫學觀點來說，一般指的就是遺傳基因；而過敏體質通常是多基因遺傳。一般的醫療檢驗機構，是無法全面性地去檢驗一個人是否具有所謂的過敏體質相關遺傳基因，因為目前已知的相關遺傳基因其實有限，還有更多未知的基因為目前醫學研究未能探究。因此，所謂過敏體質檢驗，包括相關的遺傳基因以及下游的作用分子檢測，在現今醫療中並沒有發展完備。

此外，即使具有特殊的過敏體質相關遺傳基因，如果沒有環境生活型態等後天誘因所產生的致敏化過程，也不一定會導致後續過敏發生；所以就算未來有機會檢驗是否為過敏體質，仍然無法就此檢驗結果來預測後來是否會發生過敏疾病。