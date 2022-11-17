喝乳清就會生肌肉？長者飲呢樣效果更好

近年健身盛行，許多民眾都很重視肌肉量的多寡，尤其蛋白質是肌肉組成的關鍵，帶動乳清蛋白飲品風潮。不過，許多民眾聽到乳清蛋白時，誤以為「只要喝了就會長肌肉」。董氏基金會營養師黃令璧表示，乳清蛋白補充劑缺乏酪蛋白，銀髮族若想要防止肌肉流失，每日攝取2杯牛奶效果更好。

長者需攝取比年輕人更高量的優質蛋白

近年各式乳清蛋白粉沖泡飲品不斷推陳出新，時常聽到長輩詢問：「想要長肌肉是不是就要多喝乳清蛋白最有效？」

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，雖然成年人進行阻力訓練並額外攝取蛋白質能加強增肌的效果，但在銀髮族身上效果卻不一致，因為各個實驗所補充的蛋白質種類或劑量不同，且隨著年齡增長，人體消化合成、代謝能力降低，長者需要攝取比年輕人更高量的優質蛋白，才能幫助肌肉增長。

牛奶富含有助於肌肉增長支鏈胺基酸(BCAA)，牛奶中BCAA的比例比黃豆或牛肉都高，而純乳品具營養多樣性，包括鈣、維生素B2等，直接攝取才能獲取最完整的營養。每日攝取乳品是最容易滿足鈣質的方法，取得也方便。

董氏基金會營養師黃令璧表示，使用乳品製成的蛋白質補充劑，能進一步額外提升阻力訓練的增肌效果，尤其對於日常飲食中蛋白質攝取量不足(≤1.1克/公斤體重/天)的長者效果更加顯著。