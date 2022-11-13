十字韌帶｜斷咗有咩徵狀？點樣治療？手術後要幾耐復原？

姜濤早前在《903 AllStar籃球賽》勇戰受傷，需要入院以手術治療，外間均估計是觸傷十字韌帶斷裂舊患。十字韌帶斷裂有甚麼治療方案？又需要多久時間復原？手術後又可以做運動嗎？
即時腫脹未能行走
膝關節有4條韌帶，分別是外側副韌帶、內側副韌帶，以及分前後兩條的十字韌帶。運動受傷則較常見是前十字韌帶斷裂。前十字韌帶的作用主要是限制小腿骨向前移及內旋，以及限制膝關節內翻及外翻，提供關節穩定性。但十字韌帶頗容易受傷，如膝關節在伸直中途受外力撞擊旋扭、又或膝關節過度超伸(如足球射球但踢不中球，踢出的力量由膝關節承受)，就會斷裂，亦有些人在踏單車、跳過欄桿時跌倒，也可能令十字韌帶斷裂。
若斷裂的話，一般會膝關節即時腫脹，感到痛楚或極度痠軟，不能行走。痛感一兩天後消失，因此不少人會以為只是扭傷膝關節，而沒有加以治療。但如受傷情況嚴重，半月板軟骨受破壞，則可能持續痛楚、活動受限。
手術重建十字韌帶
治療方面，可以分為保守治療和手術治療兩類。
保守治療：即不做手術，為患者處理腫脹等炎症徵狀，並輔以物理治療加強大腿肌力，減輕膝關節負擔。由於沒有修補十字韌帶，膝關節穩定性較差，或於上落樓梯、突然起步跑如追巴士、游泳游蛙式時，感到小腿「甩一甩」的感覺，而且沒有韌帶的支撐，大腿骨與半月板的摩擦會較大，令軟骨提早磨蝕退化，未必適合再做劇烈運動。
手術治療：前十字韌帶在斷裂後會萎縮，加上斷裂位置並不「整齊」，所以必須用其他東西來重建。最常用於重建十字韌帶的包括髕骨韌帶(取韌帶的三分一)，或者大腿後的膕旁腱，現時前者較為常用，透過內窺鏡將相關筋鍵固定於大腿骨及小腿骨上，取代原有十字韌帶的功能。
復康時間約需半年
不少人擔心手術後是否適合做運動，而有醫生曾指出，「做手術便是為了再做運動。」其實只要配合適當復康訓練，大約半年左右已可重返賽場。現時手術進步，術後第二天患者已可以落地，用助行架緩慢步行，並開始物理治療。在復康的首階段，最主要是步行訓練以及增加膝關節活動幅度，後者用於避免膝關節僵硬，影響日後活動能力。
其後開始訓練腿部肌肉力量，先會用簡單的健身單車、自體重量訓練等方法。待肌力有進展後，就會加入強度更高的肌力訓練，以及本體感覺訓練，助回復平衡力、腿部穩定性等。為重返運動甚至比賽，下一階段的訓練將包括肌耐力、敏捷度、以及模擬運動所需動作的功能訓練，之後患者便可慢慢重投受傷前的運動。