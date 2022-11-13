十字韌帶｜斷咗有咩徵狀？點樣治療？手術後要幾耐復原？

姜濤早前在《903 AllStar籃球賽》勇戰受傷，需要入院以手術治療，外間均估計是觸傷十字韌帶斷裂舊患。十字韌帶斷裂有甚麼治療方案？又需要多久時間復原？手術後又可以做運動嗎？

即時腫脹未能行走

膝關節有4條韌帶，分別是外側副韌帶、內側副韌帶，以及分前後兩條的十字韌帶。運動受傷則較常見是前十字韌帶斷裂。前十字韌帶的作用主要是限制小腿骨向前移及內旋，以及限制膝關節內翻及外翻，提供關節穩定性。但十字韌帶頗容易受傷，如膝關節在伸直中途受外力撞擊旋扭、又或膝關節過度超伸(如足球射球但踢不中球，踢出的力量由膝關節承受)，就會斷裂，亦有些人在踏單車、跳過欄桿時跌倒，也可能令十字韌帶斷裂。

若斷裂的話，一般會膝關節即時腫脹，感到痛楚或極度痠軟，不能行走。痛感一兩天後消失，因此不少人會以為只是扭傷膝關節，而沒有加以治療。但如受傷情況嚴重，半月板軟骨受破壞，則可能持續痛楚、活動受限。