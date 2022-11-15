前列腺肥大｜前列腺肥大小便不暢 新微創手術門診可處理

前列腺動脈栓塞治療能有效改善排尿不順的症狀，包括國際前列腺症狀量表分數以及生活品質量表分數的改善、尿流速顯著增加、前列腺體積縮小，及前列腺特異抗原降低。

一般常見前列腺肥大治療方法，除了改善飲食習慣和調整生活型態外，還有藥物和手術治療；但藥物後續引起的副作用常讓病患難以忍受，導致用藥不確實，效果不彰；而手術可能引發的併發症，像是性功能障礙、逆行性射精、尿道與膀胱頸狹窄、尿失禁等，更是讓病患猶豫再三。

微創前列腺動脈栓塞術 傷口小、門診手術即可處理

而「微創前列腺動脈栓塞術」在歐美實行多年，技術已相當成熟，成效受到肯定。最新的歐洲泌尿科醫學會(EAU)及英國國家健康與照顧卓越研究機構(NICE)已將前列腺動脈栓塞術列入良性前列腺肥大治療指引的選項之一。

中山醫學大學附設醫院醫學影像部梁耕維醫師說明，其治療特點為復原期短且侵入性低，門診手術即可處理，病患僅需局部麻醉，不須住院，手術傷口只有針孔般大小，後續也較無傳統外科手術相關併發症，多數病患可於治療後一個月大幅改善排尿症狀，6個月左右達穩定狀態。