前列腺肥大｜前列腺肥大小便不暢 新微創手術門診可處理

一般常見前列腺肥大治療方法，除了改善飲食習慣和調整生活型態外，還有藥物和手術治療；但藥物後續引起的副作用常讓病患難以忍受，導致用藥不確實，效果不彰；而手術可能引發的併發症，像是性功能障礙、逆行性射精、尿道與膀胱頸狹窄、尿失禁等，更是讓病患猶豫再三。
微創前列腺動脈栓塞術 傷口小、門診手術即可處理
而「微創前列腺動脈栓塞術」在歐美實行多年，技術已相當成熟，成效受到肯定。最新的歐洲泌尿科醫學會(EAU)及英國國家健康與照顧卓越研究機構(NICE)已將前列腺動脈栓塞術列入良性前列腺肥大治療指引的選項之一。
中山醫學大學附設醫院醫學影像部梁耕維醫師說明，其治療特點為復原期短且侵入性低，門診手術即可處理，病患僅需局部麻醉，不須住院，手術傷口只有針孔般大小，後續也較無傳統外科手術相關併發症，多數病患可於治療後一個月大幅改善排尿症狀，6個月左右達穩定狀態。
有效改善排尿不順 高手術風險、高齡患者皆適用
多個研究指出，前列腺動脈栓塞治療能有效改善排尿不順的症狀，包括國際前列腺症狀量表分數以及生活品質量表分數的改善、尿流速顯著增加、前列腺體積縮小，及前列腺特異抗原降低。最重要的，栓塞治療過程中完全不經過尿道也不會破壞前列腺結構，所以不會引起常規前列腺刮除手術相關併發症。
此種治療方法特別適用於手術風險高或不願意接受手術之高齡者、心肺疾病患者、長期服用抗凝劑、有手術疑慮、需快速回到工作崗位的患者。
治療前列腺肥大 應依個別症狀採適合方式
梁耕維醫師進一步說明，「微創前列腺動脈栓塞術」因為其低侵入性、低副作用及治療效果佳等優點，受到世界各地許多病患的青睞。然而，根據每個人的狀況不同，前列腺肥大的治療並沒有一定的標準答案，也沒有任何一種治療方式適合所有患者。
因此，若有前列腺肥大的困擾，應向專業、且對治療熟悉的醫師諮詢，得以了解最適合自己的治療方式，才是最好的策略。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】