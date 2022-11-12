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健康
2022-11-12 11:30:00

健身｜啞鈴卧推 做錯3點影響成效甚至受傷！

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健身｜啞鈴卧推 做錯3點影響成效甚至受傷！

健身｜啞鈴卧推 做錯3點影響成效甚至受傷！

啞鈴臥推屬於基本又有效的胸肌訓練，而且在沒有人輔助之下，比起槓鈴卧推的較安全。不過做啞鈴臥推時也有幾點要注意，若沒有做好輕則影響成效，重則長遠或會受傷。

 

1. 上臂與身體夾角成直角

胸肌的作用是肩內收，即是將手肘由兩邊往身體中線收回。因此部分人做啞鈴臥手臂打開時，手肘會與肩膊同高，正面看手臂與身體成90度。手臂這個位置加上大重量，容易令肩關節因長期摩擦造成疼痛，而且亦不能好好刺激胸肌，因為根據肌肉纖維走向，若以此角度訓練，會較有效訓練前三角肌，令胸肌發展減慢。而最適會的角度是約45至60度，符合胸大肌的纖維走向，也避免了肩膊受傷風險。

啞鈴臥推

留意上臂與身體夾角應為45至60度。

2. 前臂往身體方向傾斜

在臥推時前臂應該永遠垂直於地面，而有些人會於啞鈴置於低位時，不自覺將前臂向身體方向擺。這點或會較不以為意和難察覺，而這個動作因為會令重量更靠近身體，意味槓桿原理中的重臂縮短，等於減低胸肌正承受的重量，訓練效果自然打折扣。

啞鈴臥推

若前臂往身體方向彎的話，會減少應有的阻力。

3. 膊頭同時推出

都市人或多或少都有圓肩或者寒背問題，膊頭習慣了向前傾，當推舉啞鈴至最位時，往往同時將肩膊推出，又導致訓練成果轉移至其他肌肉。要避免這情況，可在訓練前先激活背肌，好好地將肩胛骨收好平貼背部。方法可以雙手向前伸直，以肩闊握住橡筋帶，再住兩邊展開用，又或用Foam Roller滾動上背部，都有助啞鈴臥推時穩定肩膊。

啞鈴臥推 橡筋帶運動
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