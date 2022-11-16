鄭州核酸檢測點推VIP服務 年費320人仔 享加急檢測最遲90分鐘有結果

河南鄭州惠濟區一個臨時自費核酸檢測點近日張貼公告，宣布推出「VIP」服務，年費320元(人民幣，下同)，可享兩年內20次「加急」檢測服務，最遲90分鐘就收到報告。不過，VIP服務僅限企業客戶參加，且加急檢測服務不單獨銷售。

工作人員稱全鄭州只此一家

《濟南時報．新黃河》記者致電涉事檢測點電話，接聽的工作人員表示公告內容屬實，且鄭州只此一處提供這種服務。當記者再問檢測點是否屬於私人檢測機構時，工作人員稱，「這個你不需要了解，你要做就做，不做的話也不需要了解那麼多」。記者又致電向惠濟區衛健委查詢，工作人員表示，「應該是屬於個人行為，不屬於政府行為」。

深圳疾控曾稱從採樣到出報告最快3小時

有網民質疑，「現在90分鐘就可以從採樣到出結果了嗎？」深圳市疾控中心病原生物研究所副所長彭博曾在今年初向傳媒講解核酸檢測流程，指從採樣到出報告至少要經過10個步驟，最快3至4小時完成。

彭博指出，酸檢測是一項較為精密的實驗，需要在特定的實驗室中完成。樣本送抵實驗室後，要先進行消毒外包裝，將樣本資料錄入電腦等前處理，然後提取核酸，加入試劑，進行螢光PCR擴增反應，而單是螢光定量PCR儀就要運行80至120分鐘才有結果，後續還需要做數據判讀和分析，故一次完整檢測流程最快也要3至4小時，且樣本量多，實驗時間就越長。