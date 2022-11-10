變魔術？女子網購保溫杯 倒入乾淨熱水竟變「綠水」

安徽池州一名姓梅女子日前第一次使用網購的保溫杯時，發現乾淨的熱水倒進去沒多久，竟變成有點綠色的濁水，自己還不小心喝了些，而且杯身燙手，完全不是保溫杯應有的狀況。梅女擔心「綠水」影響健康，要求涉事網店的客服作出合理解釋，但對溝通結果不滿意，在網上公開事件。客服隨後承諾賠償1,000元人民幣，但需將保溫杯寄回，並刪除放上網的「綠水」短片。客服甚至聲稱，以往未曾發生過這種問題，不排除顧客惡意欺詐。
女子要求客服就「綠水」作出合理解釋
梅女強調，保溫杯是在上周五訂購，周一到貨，收貨後只用清水洗了一下，倒熱水進去後就發現上述問題。從梅女與客服的對話紀錄可見，客服建議可以用鹽水浸一下，梅女隨即質問，「泡一下然後呢？繼續用你這個杯子喝水？給你用你敢喝嗎？」客服又表示可以換貨，但梅女拒絕，質問客服「這個綠色水究竟是甚麼？你們也不清楚是甚麼？那你們就敢賣？」客服遂建議將保溫杯寄回廠方檢測。不過，梅女擔心將保溫杯寄回廠家後失去維權證據，打算自行找檢測機構檢測，之後又向監管部門投訴。
涉事保溫杯品牌創辦人拍片道歉 解釋問題成因
涉事保溫杯為內地知名保溫杯品牌bablov，其創辦人「韓哥」今日在抖音「bablov官方旗艦店」發短片致歉，並聯同生產部工作人員解釋保溫杯出現「綠水」原因：保溫杯底部焊接位置出現裂縫。工作人員解釋，保溫杯會經過高壓電解，杯底若有裂縫，電解時電解水就會漏到真空層，而電解水無清理乾淨，就會在裡面變成粉末狀。工作人員又指，電解水本身帶綠色，使用者將熱水倒進保溫杯後，熱水漏入真空層，將粉末溶解，杯裡的水就會變綠。
涉事保溫杯品牌承認品質及監管有問題
至於為何問題保溫杯出廠前經過三次測試都無人發現問題，工作人員估計，可能是處理過程失當，將不良產品誤放到正常產品的位置再出貨。韓哥隨即要求工作人員加強生產及品質檢查。bablov官方旗艦店則宣布，若發現bablov杯身燙手等問題，消費者都可以聯絡客服退換。微博不少網民都讚店家「主動說明承擔責任，態度可以」、「敢作敢當」、「 這才是正風氣，做錯了不可怕，可怕的是錯了還死不承認的那些人」。