變魔術？女子網購保溫杯 倒入乾淨熱水竟變「綠水」

安徽池州一名姓梅女子日前第一次使用網購的保溫杯時，發現乾淨的熱水倒進去沒多久，竟變成有點綠色的濁水，自己還不小心喝了些，而且杯身燙手，完全不是保溫杯應有的狀況。梅女擔心「綠水」影響健康，要求涉事網店的客服作出合理解釋，但對溝通結果不滿意，在網上公開事件。客服隨後承諾賠償1,000元人民幣，但需將保溫杯寄回，並刪除放上網的「綠水」短片。客服甚至聲稱，以往未曾發生過這種問題，不排除顧客惡意欺詐。

女子要求客服就「綠水」作出合理解釋

梅女強調，保溫杯是在上周五訂購，周一到貨，收貨後只用清水洗了一下，倒熱水進去後就發現上述問題。從梅女與客服的對話紀錄可見，客服建議可以用鹽水浸一下，梅女隨即質問，「泡一下然後呢？繼續用你這個杯子喝水？給你用你敢喝嗎？」客服又表示可以換貨，但梅女拒絕，質問客服「這個綠色水究竟是甚麼？你們也不清楚是甚麼？那你們就敢賣？」客服遂建議將保溫杯寄回廠方檢測。不過，梅女擔心將保溫杯寄回廠家後失去維權證據，打算自行找檢測機構檢測，之後又向監管部門投訴。