警方「雙11」搗山寨女裝網店 案值1545萬 受害品牌凱特王妃都曾穿

湖北武漢青山區警方在「雙11」電商購物節當日，拘捕正在直播賣假貨的姓潘網店店主夫婦及4名店員。潘女等人涉嫌自2017年12月起，山寨眾多名人甚至連英國王妃凱特都曾穿著的英國小眾品牌Self-Portrait，賣出3萬多件仿製Self-Portrait服裝，涉案金額達1,545萬元(人民幣，下同)。

當地警方本月初接獲涉事品牌商標權利人報案，指有人公然銷售假冒服裝，「我們公司請明星代言的品牌女裝宣傳照，他們直接貼在自己網店裡打廣告」。警方立即聯同市場監管部門展開調查，發現潘女等人仿照涉事品牌的女裝款式入貨，再釘上涉事品牌的商標，在淘寶網銷售相關山寨服裝，同時透過小紅書宣傳吸引顧客，並以網絡直播等方式促銷。

收藏「誰告訴你山寨就不行」等經營秘笈

警方在上周五下午展開拘捕行動，在潘女一百多平方米的出租屋裡檢獲3,600多件山寨女裝，而當時潘女等人正在直播帶貨，電腦螢幕上顯示的營業額不斷增長。

警方翻查潘女的小紅書帳號，發現其收藏了700多條「帶貨經驗帖」，從營銷秘笈到入貨途經，以至網店經營和薪酬結構等，應有盡有，當中的「秘笈」包括「誰告訴你模仿就不會成功，誰告訴你山寨就不行」、「服飾城拿貨攻略」、「萬能爆款標題關鍵字，用了必火」等。面對執法人員的盤問，潘女辯稱，「我沒有跟顧客說賣的是這個品牌，只是賣同樣的款式而已」。