網上熱話｜遇陌生婆婆熱心提醒注意保暖 短裙女：她很親切善良

她或許很老土，但是真的關心你！江西南昌一名女網民在社交平台透露，周日搭地鐵時坐在一位老婆婆旁邊，老婆婆見她穿短裙，就忍不住提醒她，如果沒有好好為膝頭保暖，老了就會膝頭痛，還稱自己就是「過來人」。

事發當日18度兼非常大風

女網民提到，當日氣溫只得攝氏18度，而且非常大風，自己趕著出門，就隨意穿了條超短裙和一件外套；在地鐵上看抖音時，見老婆婆有興趣，「我就把手機側過去和她一起看」，然後老婆婆就很熱情地說「要多穿一點衣服」、「年輕的時候要保護好膝蓋」等，「我就覺得奶奶很親切，也很善良」。

網民：不聽老人言 吃虧在眼前

微博網民紛紛表示贊同，稱「不聽老人言，吃虧在眼前」、「別不聽，是真的膝蓋痛。我之前冬天還穿，凍到腳都沒知覺的那種，現在天冷一點膝蓋就開始痛」、「老奶奶說的沒錯，這是她們那一代人的教訓和經驗」。

有網民還指出，「那些老人不是不知道，她的話你不愛聽。但是遇到了，就想提醒你一下。因為她們真的不想你將來跟她們一樣後悔」、「之前我奶奶在外也會提醒女生要注意保暖，但個別女生卻會反過來罵我奶奶有病，現在我奶奶已經去世了」。

不過，也有網民認為，「不要以『為你好』的名義對別人指指點點說三道四，過於『熱心』動輒用『過來人』的經驗干涉別人的私事，就是太缺乏邊界感」、「姑娘們一定要趁年輕抗凍的時候多穿裙子，年紀大了只想裹大棉襖出門」。