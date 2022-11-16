網上熱話｜「超級夜市」是「Super Yes」？網民：這個翻譯給滿分！

生活上總會遇到一些爆笑的英文翻譯，台灣有網民近日去到新北市樹林區「興仁花園夜市」，就見到夜市招牌上的「超級夜市」英文竟然譯成「Super Yes」，忍不住拍下來放上Facebook群組「路上觀察學院」分享，稱「這個翻譯……我不行」，結果引來過千名網民熱烈討論。

不少網民「恍然大悟」，笑稱「原來夜市英文是yes」，並迅即「活學活用」，「所以師大夜市應該叫做『Star Yes』，寧夏夜市要叫『Ninja Yes』」、「士林夜市 siri yes」、「輔大夜市可以叫Buddha Yes」、「逢甲夜市 Phone jump yes」、「我比較常逛Raoherjay yes」、「禮拜五要不要逛yes？」、「我們一起去Yes！」、「喔夜市！Oh Yes！」

網民：上面已有正確翻譯 Super Yes應該是口號

有網民就認真分析，指「上面night market才是翻譯啊！覺得Super Yes！就是個口號之類的」、「其實翻譯本來就有音譯，意譯，上面已經有正確的意譯，下面加上好吃好玩好逛，代表什麼都好，然後多了Super Yes讓人印象深刻」、「這已經不是翻譯了，是故意搞笑，但是他語言使用者也看不懂中文，這是搞笑給華人看」，又大讚「這個翻譯給滿分」、「超可以」、「我覺得很棒ㄚ」、「有夠super」