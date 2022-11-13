網上情緣｜工廠女工冒充「白富美」 基金經理陷網戀被騙近30萬

網戀有風險，「進貢」前三思！上海一名基金經理早前在交友網站結識了一名「白富美」後，很快就與對方「拍拖」，還在對方暗示下，先後轉帳29萬多元(人民幣，下同)供對方自行購買節日禮物，惟期間多次想約會，對方都以「被隔離」或「正住院」等理由推搪，到難再推搪約定見面後，對方直接斷絕聯絡。未料基金經理還沒意識到被騙，因擔心「女友」出意外而急忙報警，結果揭開令他心碎的真相——「女友」真身是一名有老公仔女的工廠女工。
女方聲稱是「海歸」 搞婚紗生意負責三城業務
上海奉賢區檢察院近日在微信公眾號披露案情。50歲的姓羅男子是一名有博士學歷的基金經理，已離婚。去年10月，羅男在交友網站結識到一名33歲姓張女子，對方自稱14歲就去法國巴黎留學，讀設計，研究生畢業後又去美國史丹福大學進修碩士課程，至2016年回國，與朋友開設私人訂制婚紗禮物工作室，負責北京、上海和海南三亞的業務。
多次約見面不果 女方聲稱「被隔離」或「正住院」
羅男見張女是「白富美」，感到相當滿意，與張女透過微信聊天了解了大半個月左右，就與張女展開新戀情。張女隨即以「過節要紅包、禮物」及日常購物等理由，暗示羅男轉帳給她。深陷戀愛甜蜜之中的羅男陸續轉帳之餘，一直都很想與張女見面，只是「好事多磨」，每次羅男提出見面，張女不是正在被隔離，就是正在住院。最後雙方終於相約在張女所住江景豪宅「陸家嘴中糧海景1號」門外見面，但見面當日，張女突然失去聯絡。
羅男想起張女曾經提及自己有嚴重食物過敏，為怕張女出事，急忙報警，並向警方提供張女的身份證資料。然而，警方核對資料後，發現資料根本不是「張女」所有。羅男震驚之下回想與張女的點滴，終於意識到自己被騙。
女方有丈夫子女 因工廠拖糧無錢生活而行騙
警方調查後證實，張女其實姓殷，有丈夫及一對子女，本人並非住在上海，而是在一家工廠打工，因廠方一直拖糧，生活拮据，遂想方設法從羅男身上騙取錢財，用於生活開銷。殷女因以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，涉嫌詐騙罪，去年11月已被奉賢區人民檢察院依法批准逮捕，案件正進一步審查起訴中。