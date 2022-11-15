網上情緣｜同時與十幾名粉絲網戀詐財 人靚聲甜「美女主播」真身令人崩潰

你以為聲甜一定人靚？網絡虛擬世界裡面，咩都有可能！內地某網絡直播平台一名叫「小伊」的「聲優」(語音主播)，憑著美麗清純的外表、甜美的聲線，引得不少男粉絲為她瘋狂，心甘情願幾千、幾萬元(人民幣，下同)地「奉獻」。不過，其中一名男粉絲轉帳幾萬元後都得不到小伊答應見面，不甘心之下選擇報警，結果揭發小伊不止盜用他人照片，真身大好幾個碼，還同時與十幾名粉絲「網戀」，以各種理由騙取錢財。 「美女」設定吸引粉絲瘋狂刷禮物 「中山市反詐騙中心」微信公眾號披露，小伊今年3月起在某平台開播，其帳號的頭像和日常照片都是一位漂亮迷人的少女，標籤是「聲控」、「話嘮」，個性簽名是「靠近我，真誠才是拿下我的必殺技」。 美麗清純又聲線甜美的小伊，就此吸引到不少粉絲，「阿強」就是其中之一。阿強每日都會準時出現在小伊的直播間，為小伊瘋狂刷禮物。兩人連續幾日語音聊天後互加微信，「郎有情、妹有意」之下，很快就成為「情侶」。

受害者被誘平台上打賞私底下轉帳 為討好小伊，當聽到小伊說「平台上的任務都還沒完成，心情不好呢」，阿強就毫不猶豫地刷1萬多元的禮物，還不惜花2萬多元在平台上辦理所謂「情侶卡」。之後小伊多次以「沒錢吃飯」、「交房租」等理由，要求阿強轉帳，惟期間阿強多次要求見面，小伊都拒絕。面對一條條轉帳記錄，阿強終於「夢醒」並報警。 中山市橫欄鎮反詐騙警察接報後，迅速展開調查，上月底在橫欄鎮某街道成功拘捕小伊。令人大為崩潰的是，這位網絡美女小伊，與其直播平台帳號上的照片極不相似。

平台派「話術本」進行「培訓」 小伊坦承是盜用小學同學上載到微信朋友圈的照片，為自己打造美女人設，又透露進駐涉事直播平台後，「公會」就會派發一份「話術本」，讓她們按照這份「秘笈」，以「可以獲取主播微信私聊」等，誘導粉絲不斷打賞禮物。小伊還會在互加微信後，與其認為屬「高價值目標男性」的粉絲網戀。除了阿強，小伊同時有十幾名「網上男友」，且全部都以沒錢看病、沒錢交房租等理由誘導對方轉帳。