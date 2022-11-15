疫情｜安徽合肥倡「婚宴應辦盡辦」 網民讚「應X盡X用得最好的一次」

新冠疫情下，內地不少地方都提倡「喜事緩辦、白事簡辦、宴會不辦」，但隨著國務院聯防聯控機制發布「20條」要求「精準防控」後，多地都陸續糾正防疫措施，安徽合肥昨晚更提出「婚宴應辦盡辦」，強調「這是新人的大事，也是全市的喜事」，但要求「不搞大操大辦」，而且「防疫措施一條都不能少」。

安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華昨晚主持召開第116次疫情防控工作視像會商會。會議指出，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

婚宴防疫措施一條都不能少

其中一項措施包括婚宴應辦盡辦，倡導「婚事新辦、喜事簡辦，不搞大操大辦，響應『光碟行動』，把喜事辦得更喜慶。桌數有多有少，但防疫措施一條都不能少」，餐飲經營單位要安排人員督促顧客掃場所碼，查驗「兩碼」(健康碼、行程碼)及48小時核酸檢測報告，提醒顧客在公共區域活動時規範佩戴口罩。

網民：被暖到，希望全國普及

微博不少網民大讚，「真棒，有溫情」、「挺好的，比較人性化」、「本該有的煙火氣」、「是啊，人生大事，不要留下遺憾」、「三年了，被安徽的官方暖心了」、「一條有被暖到的新聞，希望全國普及」。還有網民表示，「真羡慕，我們婚禮已經改期三次了」、「以為看錯了，應辦盡辦」、「應X盡X用得最好的一次」、「再不讓餐飲帶動消費，又要死一片」、「請柬得多印一條『溫馨提示：請持四十八小時內核酸檢測陰性報告參加婚禮』」。

合肥：採樣點只能增加不能減少

會議提出的其他措施還包括，核酸採樣要讓群眾就近就便，採樣點只能增加不能減少，時間只能延長不能縮短；做好重大活動防疫服務保障，例如近日在當地舉辦的世界集成電路大會、苗木花卉交易大會、全球1024開發者節等，督促屬地、場館和參展單位落實落細防疫措施；在路口增派人員，改善「外防帶入」工作流程，科學使用抗原快測和「落地檢」，確保早發現、早處置。

合肥市昨凌晨已宣布，全市進入常態化疫情防控階段，原則上暫不再按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展，又建議民眾按需要進行核酸檢測。