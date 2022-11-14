疑因未掃場所碼起爭執 男子拳打腳踢年長女店員

河北唐山打人案翻版？河南信陽固始縣一間餐館上周六有一名男食客疑因拒絕掃場所碼(類似香港「安心出行」)，對2名女店員拳打腳踢，其中一名年紀較大女店員更被推倒在地，並遭男子猛打、踢頭部，連勸阻的男食客都被打。內地傳媒今日引述當地警方指，已拘捕打人男子，被打老人「無事」。

根據網傳餐館閉路電視片段，兩名分別穿紅色上衣和黃色背心的年長女店員，走到涉事男子桌邊溝通，其中黃背心對男子手指指。男子疑受到刺激，猛地起身揮拳打向紅衣老人面部。紅衣老人隨之倒地，黃背心則馬上離開現場。

男食客試圖制止 被飛踢猛打

男子見老人倒地後並沒有消氣，反而衝上前對其頭部踢多腳。一名穿紅色長圍裙的女店員跑出來制止；一名藍衣男食客亦試圖拉開男子，但作用不大。男子隨即揮拳打向圍裙女頭部，再將其拖倒在地。另一名黑衣男食客見狀也挺身而出，但遭男子飛踢、猛打。

「掃除障礙」後，男子隨即彎腰，對躺在地上的老人頭部揮拳。圍裙女再次上前制止，老人趁機爬離攻擊範圍。這時男子似乎打夠，準備離開，未料圍裙女疑似說了些話刺激到男子，男子馬上轉身對其拳打腳踢，將其打到角落，才施施然離開。

附近知情商戶表示，社區規定進入公共場所要掃場所碼，但打人男子不願意掃碼，與店家發生衝突，過程持續一分鐘，有人被打到眼部非常腫。

網民：不止打女人 還是打老人

微博許多網民對事件感到憤怒，「為甚麼這樣的人越來越多？挨打的總是女人」、「這不光是打女人了，這打的是白頭髮老人」、「他是不是覺得自己很酷，如果是店家是三個男性，他還敢這麼囂張嗎」、「仗著自己人高馬大是吧，建議送到西伯利亞挖土豆」、「那麼能打，去和張偉麗(註：剛在UFC 281草量級冠軍賽擊敗美國選手重奪金腰帶的中國格鬥女將)打啊」。還有網民質疑，「每次被打者都無事，無大礙。到底是被害者太抗揍，還是施暴者太溫柔」。