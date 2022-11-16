澳門明年再每人派1萬 賀一誠：繼續派錢有討論空間

賀一誠表示，今年是疫情以來深受考驗的一年，特別是受到6月中的疫情嚴重衝擊，本地主要工商業活動一度暫停，宏觀經濟面臨前所未有的下行壓力，主要經濟指標出現明顯下滑。今年上半年的本地生產總值(GDP)按年實質下跌24.5%，連續三個季度負增長，截至9月本地居民失業率5.2%達近年高位，惟在特區政府迅速應變積極防控，推出財金措施紓困，以及中央政府和內地省市大力支持下，澳門經濟正逐步有序恢復，總體發展形勢趨穩向好。

澳門連續16年派錢！澳門行政長官昨發表2023年施政報告，即使明年仍是赤字預算，維持各項惠民措施和稅務減免，其中現金分享計劃繼續是永久居民1萬元(澳門元)、非永久居民6,000元。對於會否優化或檢討現金分享計劃，賀一誠表示，現金分享計劃已實施多年，是每年的一種普惠性福利措施，並沒有建立制度，是否需要延續有討論空間。

冀早日與香港暢通往來

賀一誠又強調，「動態清零」必須堅持、不動搖。至於明年會否放寬香港赴澳門的入境檢疫措施，賀一誠稱，香港市場很重要，而且澳門與香港並無封關，每日有超過150人乘搭金巴到澳門，入境政策改為「5+3」後會否有更多人從香港過來，就視乎隔離酒店容量，但即使從香港入境的旅客增多，相信主要都是希望經澳門順利前往內地的過客，對澳門旅遊未能起到大幫助。

賀一誠還指出，香港每日保持5,000至6,000新增個案，並非低數字，對澳門有壓力，但仍希望隨著疫情發展而相關政策有所變化，早日與香港暢通往來。

另外，賀一誠透露，為有效落實「愛國者治澳」原則，將完善選舉制度，展開修改《立法會選舉制度》工作，同時切實加強公務員「愛國愛澳」和「維護國家安全」方面的教育培訓；明年亦打算修改「廉政公署組織法」，將在收到廉署報告後提交立法會。博彩業方面，將切實推動博彩業帶動非博彩業發展，著力發展非博彩項目，增加非博彩元素，加強開拓國際旅客市場等。

賀一誠同時宣布「搶人才」方案，稱會以「培養人才」與「引進人才」並重，將落實《人才引進法律制度》，推出「人才引進計劃電子申請平台」，盡快完善《人才需求清單》和緊缺人才目錄，積極而規範有序引進人才。