深圳大學校長揚言要「再培養出10個馬化騰」

深圳大學校長毛軍發昨日在一個科技教育論壇上，談到要將深圳大學建設成「世界一流大學」，目標是到本世紀中葉「再培養出10位馬化騰級別的傑出校友、產生3項諾(貝爾)獎級的研究成果、為深圳建設中國『矽谷』發揮類似斯坦福(史丹福大學)的作用」。

網民：衡量人才標準不只「馬化騰」一種

毛校長這番豪言隨即引起網民熱議。不少網民認為，「雖說『夢想是要有的』，但話別說太滿了」、「大學教育是為了培養更多的人才，但衡量人才的標準可不只有『馬化騰』這一種」、「馬化騰這樣的校友根本不需要深圳大學的培養，這種人去哪所大學都一樣」、「為甚麼不是十個屠呦呦，只因為馬化騰掙錢多嗎？」