山東泰安中國銀行發生持械搶劫案 疑犯挾持人質被擊斃

山東泰安市泰山區一家中國銀行分行今日中午發生持械搶劫案，大批武警、特警持槍到場處置，有附近民眾指，現場傳出槍聲，一人被抬上救護車送院。泰山警方通報，今日中午12時許接報，一名歹徒持兇器搶劫泰山區一間銀行並挾持一名人質後，立即出動警力趕往現場處置，「疑犯情緒激烈，叫囂與人質同歸於盡」，經多次警告無效後，警方於下午1時12分依法將其擊斃，人質被成功解救，無其他人員傷亡。

疑犯沒有搶到錢 轉而挾持人質

貴州廣播電視台公共頻道「百姓關注」引述目擊者王先生指，當時有人入銀行搶劫，但「防衛比較到位，他沒有搶到就想跑」，並挾持了一名銀行客戶做人質，銀行隨即報警。王先生稱，由於派出所距現場不足500米，警方很快到場，封鎖周邊道路；疑犯沒有投降，與警方對峙，而警方為了人質安全，在下午2時左右擊斃疑犯。

現場傳出疑似槍聲後 一隊警察衝入銀行

網上流傳一段短片，警方在銀行門口及附近高樓都布置了人員，在一聲類似鞭炮的聲響後，一隊警察衝入銀行。「極目新聞」引述附近市民指，下午1時許看到涉事銀行附近有不少警察，「聽說有人搶銀行」，沒多久就聽到一聲疑似槍聲，然後看到有一人被抬上救護車。「封面新聞」則引述附近商戶指，「現場來了很多警車和救護車，警察讓我們待在店裡不要出門」。

微博網民紛紛表示，「好復古的犯罪」、「怎麼還會有搶銀行這種犯罪？大概率是不想活了」、「數字貨幣時代，搶銀行真是新聞了！我也很久沒見過人民幣了」。

