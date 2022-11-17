女童疑被冤枉偷4元文具墮樓亡 家屬與店主和解 承諾不起訴

貴州畢節市10歲姓張女童上周五早上走上所住大廈三十多樓頂樓躍下身亡，網絡盛傳張女被文具店老闆冤枉偷走價值3.6元(人民幣，下同)(約4港元)的文具，並被老闆公開姓名、班級等資料，因而遭到同學孤立、指指點點，連老師都加以責怪。事件惹起公憤，炮轟老闆行為過火，要求官方徹查，還張女一個公道。當地政府昨通報調查結果，指張女家屬已與文具店老闆達成和解，且表示不再提起訴訟。通報未有釐清老闆是否冤枉張女。

通報簡述事發經過，指位於女童就讀學校附近的一間文具店本月7日發現有商品丟失，翻查閉路電視後懷疑是張女所為；9日，張女到文具店購物時，店主暫扣其作業簿和筆袋，因當時店內有人購物，雙方未進一步溝通，張女就自行離開。10日中午，店主在張女的作業簿面加上「重金懸賞」「緊急尋人」字樣放在店門，有人告訴店主有關張女的資料後，店主將作業簿收回櫃台。張女的班主任知悉事件後曾安撫張女，並電話聯絡張父，要求妥善處理此事並對張女進行心理疏導，但張父回家時張女已入睡，兩父女未有溝通。11日早上7時14分，張女離開住所搭電梯上頂樓；9時30分，小區人員發現女童並報警；10時30分，急救醫生確認張女死亡。經警方和法醫檢驗，排除他殺。

網傳女童已將錢放在櫃台

網絡則盛傳，張女當日見老闆很忙碌，就將錢放在櫃台，轉頭老闆卻表示無收到錢，但與張女同行的兩名同學及閉路電視片段就證明張女有付款。傳言指，老闆惱羞成怒，將張女寫有姓名和班及的作業簿放在店門口，甚至送文具給兩名小學生，讓對方在學校散布張女偷竊的消息，結果女童老師也轉發「消息」，同學則將張女孤立。

事發在網絡發酵後，校方強調並無發生網傳的「老師批評女童」，涉事文具店老闆則稱實際情況與網傳不一樣，但不便透露。不少民眾圍在涉事文具店門外，放置張女遺照及白菊花悼念。文具店多日無開門，至昨日摘下店名，並遮蓋招牌上的聯絡電話。