台北6男女酒後賽車撞死人 肇事司機意圖襲警遭開2槍制服

台北6名年輕男女在夜店飲酒後，今日清晨4時許分乘兩輛私家車在街頭賽車，飆至警政署附近一處隧道時遇前方車輛減速，收掣不及猛撞上去，致前車撞牆翻側，嚴重損毀。前車24歲姓王男司機被壓在車下，救出時已無生命跡象，送院搶救後不治。前車女乘客則受輕傷。

警政署長：支持警員大膽用槍 不容犯罪者挑戰公權力

附近警員趕到現場處理時，滿身酒氣的肇事私家車22歲姓李男司機與14歲姓曾男乘客下車，意圖攻擊警員，其中李男還試圖搶槍。警員向天開槍警告無果，朝李男左腳連開兩槍，將其制服，並在其身上搜出一把摺疊刀；曾男隨即趴在地上。李男送院治理後無生命危險。台灣警政署長黃明昭強調，支持前線警員強勢作為，大膽用槍，絕不容任何犯罪者挑戰公權力。

另一輛參與賽車的私家車由16歲姓江無牌男子駕駛，車上2男1女乘客當中，有人有竹聯幫背景。江男等人一度趁亂逃離現場，但隨後折返，對警員叫囂，又推打及恐嚇在場採訪的記者。

死者與女乘客相識僅一天 相約飲酒後被撞死

警方表示，會將李男、江男等人以妨害公務、公共危險等罪嫌移送法辦，又指死者與李男等人並無關聯。台媒指出，被撞車輛女乘客是死者王男僅相識一天的網友，兩人同到信義區夜店飲酒後，王男駕車送對方回家，沒想到因前方有車而減速後被撞死。

