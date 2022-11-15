內地疫情｜本土病例再增至逾1.7萬宗　官媒再提「動態清零」不變

內地確診病例持續上升，過去一日公布再新增17,772宗本土個案，包括1,621宗確診及16,151宗無症狀感染，相比起前日逾1.6萬宗本土病例，個案再增加逾1,000宗。

廣 州突破逾5500宗

當中廣東仍然佔最多，單日本土個案再多5,633宗，當中逾5,500宗來自廣州，海珠區依然疫情重災區，但公布僅12宗病例在社會面發現，99%的感染者都在隔離觀察、高風險區或閉環管理檢測中發現。廣州市衛健委指，廣州市部分涉疫區上周陸續發布強化社會面管控措施，近日全市社會面陽性個案增長勢頭得到初步遏制，相關區域會按照「條件成熟一個解封一個」的原則，當局已經及時對部分區域進行降級、解封，動態調整社會面疫情防控措施。

重慶 河南個案持續增加

重慶和河南的新增本土個案亦較多，重慶有近3,000宗，屬昨日第二多新增個案的地方，河南亦增超過2,200宗，內蒙古增超過1,300宗；北京本土感染亦持續增加，新增303宗確診和159宗無症狀感染，當中60多宗是社會面篩查感染。

此外，內地官媒《人民日報》繼昨日發文未提及「動態清零」後，今日發表署名「仲音」的評論文章，題為《堅定不移貫徹「動態清零」總方針》。文章指，中國正因為堅持科學精準、動態清零，因時因勢優化完善防控措施，讓中國頂住了一輪輪的疫情衝擊，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，若出現規模性反彈，必定對經濟社會發展造成嚴重衝擊，最終付出的代價更高，損失會更大，強調中國有決心、有能力、也有信心有實力落實好「動態清零」總方針，直至抗擊疫情取得最後勝利。