上榜百人總財富跌近四成 鍾睒睒蟬聯福布斯中國首富

福布斯昨發布2022中國內地富豪榜，養生堂及旗下農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒、抖音母公司字節跳動創辦人張一鳴，以及新能源汽車電池供應商寧德時代創辦人曾毓群，分別蟬聯第一、二、三位，但財富分別下跌5%、17%及43%。福布斯中國指，今年100名上榜富豪的總財富，從去年的1.48萬億元(美元，下同)跌至9,071億元，跌幅達39%，是福布斯發布中國內地富豪榜廿多年來最大跌幅。

榜單前十位的富豪與去年相比略有「執位」，且財富通通下跌。騰訊(700)創辦人馬化騰和阿里巴巴(9988)創辦人馬雲仍然分列四、五位，但財富分別大跌46%及44%，至234億元及206億元。去年排第十的順豐創辦人王衛則躍升至第六，拼多多創辦人黃崢就由去年第六跌落第九；美的集團創辦人何享健繼續排第七，網易創辦人丁磊上升1位排第八，牧原股份創辦人秦英林就由去年第12位躍升至第十。去年排第八的長城汽車董事長魏建軍跌出前十，排第16位。